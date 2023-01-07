Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупационные власти заявляют, что их ПВО сбила беспилотник над Севастополем

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 04:28
Оккупационные власти заявляют, что их ПВО сбила беспилотник над Севастополем
Фото иллюстративное с pixabay.com

В оккупированном Крыму так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитии дрона в ночь на субботу.

Источник: Развожаев в Телеграмм

Прямая речь: "Силы ПВО... сбили БПЛА над Северным молом".

Реклама:

Напомним: Ранее сообщалось, что так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр.

Развожаев 2 января сообщил, что в городе работала ПВО, а над морем сбили беспилотники.

Темы: КрымСевастопольоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Крым
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: