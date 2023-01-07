Оккупационные власти заявляют, что их ПВО сбила беспилотник над Севастополем
Суббота, 7 января 2023, 05:28
В оккупированном Крыму так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитии дрона в ночь на субботу.
Источник: Развожаев в Телеграмм
Прямая речь: "Силы ПВО... сбили БПЛА над Северным молом".
Напомним: Ранее сообщалось, что так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр.
Развожаев 2 января сообщил, что в городе работала ПВО, а над морем сбили беспилотники.
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