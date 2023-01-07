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Оккупационные власти заявляют, что их ПВО сбила беспилотник над Севастополем

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 05:28
Фото иллюстративное с pixabay.com

В оккупированном Крыму так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитии дрона в ночь на субботу.

Источник: Развожаев в Телеграмм

Прямая речь: "Силы ПВО... сбили БПЛА над Северным молом".

Напомним: Ранее сообщалось, что так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр.

Развожаев 2 января сообщил, что в городе работала ПВО, а над морем сбили беспилотники.

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Темы: КрымСевастопольоккупациявойна
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