Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Финляндия обещает Украине танки Leopard 2, нужно решение Европы

Суббота, 7 января 2023, 05:25
Финляндия обещает Украине танки Leopard 2, нужно решение Европы
немецкий танк leopard 2 a7v. фото: getty images

Председатель Комитета по вопросам обороны Антти Хяккинен заявил, что Финляндия может предоставить Украине боевые танки Leopard 2 при условии принятия соответствующего решения в Европе.

Источник: Хяккинен, цитирует MTV Uutis, ZN.ua

Прямая речь: "Если Европа начнет давать танки Украине хоть на дюйм больше, Финляндия должна быть вовлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией".

Реклама:

Детали: Он убежден, что многие европейские страны имеют больше возможностей по обеспечению бронетехникой, чем Финляндия.

США на днях объявили, что будут поставлять Украине танки Bradley, а Германия - Marder. На днях Франция также заявила, что предоставит Украине боевые легкие бронированные машины. Хяккинен считает такие решения очень важными.

"Во время захватнической войны России Германия была немногословной о предоставлении Украине танков. Из-за соглашений по экспорту вооружений ни одна другая страна не может предоставить Украине добротные танки Leopard, если Германия этого не примет", - пишет финское издание.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Финляндияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: