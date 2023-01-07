Финляндия обещает Украине танки Leopard 2, нужно решение Европы

Председатель Комитета по вопросам обороны Антти Хяккинен заявил, что Финляндия может предоставить Украине боевые танки Leopard 2 при условии принятия соответствующего решения в Европе.

Источник: Хяккинен, цитирует MTV Uutis, ZN.ua

Прямая речь: "Если Европа начнет давать танки Украине хоть на дюйм больше, Финляндия должна быть вовлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией".

Детали: Он убежден, что многие европейские страны имеют больше возможностей по обеспечению бронетехникой, чем Финляндия.

США на днях объявили, что будут поставлять Украине танки Bradley, а Германия - Marder. На днях Франция также заявила, что предоставит Украине боевые легкие бронированные машины. Хяккинен считает такие решения очень важными.

"Во время захватнической войны России Германия была немногословной о предоставлении Украине танков. Из-за соглашений по экспорту вооружений ни одна другая страна не может предоставить Украине добротные танки Leopard, если Германия этого не примет", - пишет финское издание.