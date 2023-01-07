Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты потеряли еще почти полтысячи воинов и 3 артиллерийских системы

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 07:05
Оккупанты потеряли еще почти полтысячи воинов и 3 артиллерийских системы
российский оккупант на бахмутском направлении, фото getty

Согласно данным Генштаба, 6 января российские оккупанты на войне потеряли еще 490 воинов, 2 танка, 3 артиллерийских системы, 2 средства ПВО, бронированную машину.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 января 2023 ориентировочно составили около 110740 (+490) человек.

Реклама:

Кроме российских вояк, ликвидировано:

  • танков - 3066 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 6125 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 2062 (+3) ед.
  • РСЗО - 431 (+0) ед.
  • средства ПВО - 217 (+2) ед.
  • самолетов - 285 (+0) ед.
  • вертолетов - 272 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+0) ед.
  • крылатые ракеты - 723 (+0) ед.
  • корабли/катера - 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед.
  • специальная техника - 182 (+0) ед.

Данные уточняются, - отмечают в штабе.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Генштаб
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
В районе Марьинки Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов – сводка
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: