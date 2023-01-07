Оккупанты потеряли еще почти полтысячи воинов и 3 артиллерийских системы
Суббота, 7 января 2023, 07:05
Согласно данным Генштаба, 6 января российские оккупанты на войне потеряли еще 490 воинов, 2 танка, 3 артиллерийских системы, 2 средства ПВО, бронированную машину.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 января 2023 ориентировочно составили около 110740 (+490) человек.
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Кроме российских вояк, ликвидировано:
- танков - 3066 (+2) ед.
- боевых бронированных машин - 6125 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 2062 (+3) ед.
- РСЗО - 431 (+0) ед.
- средства ПВО - 217 (+2) ед.
- самолетов - 285 (+0) ед.
- вертолетов - 272 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+0) ед.
- крылатые ракеты - 723 (+0) ед.
- корабли/катера - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед.
- специальная техника - 182 (+0) ед.
Данные уточняются, - отмечают в штабе.
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