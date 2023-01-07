Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты потеряли еще почти полтысячи воинов и 3 артиллерийских системы

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 08:05
российский оккупант на бахмутском направлении, фото getty

Согласно данным Генштаба, 6 января российские оккупанты на войне потеряли еще 490 воинов, 2 танка, 3 артиллерийских системы, 2 средства ПВО, бронированную машину.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 января 2023 ориентировочно составили около 110740 (+490) человек.

Кроме российских вояк, ликвидировано:

  • танков - 3066 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 6125 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 2062 (+3) ед.
  • РСЗО - 431 (+0) ед.
  • средства ПВО - 217 (+2) ед.
  • самолетов - 285 (+0) ед.
  • вертолетов - 272 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+0) ед.
  • крылатые ракеты - 723 (+0) ед.
  • корабли/катера - 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед.
  • специальная техника - 182 (+0) ед.

Данные уточняются, - отмечают в штабе.

 

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: ГенштабвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута – ISW

В Беларусь прибыл очередной эшелон российских военных – СМИ

дополненоРоссияне атаковали Харьковскую область, есть погибший

Зеленский: Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре

Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Киркоров, Петросян, Киселев: СНБО ввел санкции против российских артистов и пропагандистов

Все новости...
Генштаб
Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 14 населенных пунктов – сводка
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов – сводка
В России готовятся к новой волне мобилизации в январе – Генштаб
Последние новости
07:55
Россияне ударили по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии
07:41
Потери врага: в Кемеровскую область прибыл поезд, заполненный трупами россиян – штаб
07:11
В Китае в аварии погибли 17 человек – СМИ
06:46
Силы обороны ударили по 26 районам сосредоточения врага – сводка
05:54
Метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в турецкой Анталии
04:56
Во время "перемирия" россияне обстреляли в Запорожье миссию ООН
03:58
Российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута – ISW
02:52
фото, видеоФиксируем военную активность россиян в Мариуполе – советник мэра
02:12
Оккупанты "неудачно курят": Федоров сообщил о серии взрывов в Мелитополе
01:38
фотоВраг атаковал ракетами города в Донецкой области – ОВА
Все новости...