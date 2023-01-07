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Россияне могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища - ССО

Роман ПетренкоСуббота, 7 января 2023, 11:08
фото Сватове.City

Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища на Луганщине.

Источник: "Спротив"

Детали: Отмечается, что во временно оккупированный Сватов прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища.

Дословно: "Таким образом враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.

Заметим, что такие действия являются намеренным разрушение украинской инфраструктуры и не имеют целесообразности, ведь не меняют положение сил на фронте.

Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения".

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Темы: Луганская областьводаРосcиявойна
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