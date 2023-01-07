Россияне могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища - ССО
Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища на Луганщине.
Источник: "Спротив"
Детали: Отмечается, что во временно оккупированный Сватов прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища.
Дословно: "Таким образом враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.
Заметим, что такие действия являются намеренным разрушение украинской инфраструктуры и не имеют целесообразности, ведь не меняют положение сил на фронте.
Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения".