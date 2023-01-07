В центральных и восточных областях на Рождество во второй раз звучала воздушная тревога
Суббота, 7 января 2023, 15:55
На Рождество 7 января в некоторых украинских областях раздавалась воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Предыдущая тревога началась около 13:30 и длилась 40 минут.
Новая тревога началась в 15:40.
Тревога звучала в части Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.
В прошлый раз областей было больше.
Телеграм-каналы, которые специализируются на тревогах и обстрелах, пишут, что существует вероятность применения врагом баллистического вооружения.
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Обновлено: По состоянию на 16:13 во всех регионах, кроме Луганщины и Крыма, воздушная тревога отменена.