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В центральных и восточных областях на Рождество во второй раз звучала воздушная тревога

Роман ПетренкоСуббота, 7 января 2023, 15:55
скриншот

На Рождество 7 января в некоторых украинских областях раздавалась воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Предыдущая тревога началась около 13:30 и длилась 40 минут.

Новая тревога началась в 15:40.

Тревога звучала в части Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

В прошлый раз областей было больше.

Телеграм-каналы, которые специализируются на тревогах и обстрелах, пишут, что существует вероятность применения врагом баллистического вооружения.

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Обновлено: По состоянию на 16:13 во всех регионах, кроме Луганщины и Крыма, воздушная тревога отменена.

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