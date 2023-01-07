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В автомобиле правительства Британии нашли китайское устройство слежения - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 7 января 2023, 16:10

Сотрудники британской разведки обнаружили по меньшей мере одно устройство слежения китайского производства во время плановой проверки автомобилей правительственных и дипломатических ведомств.

Об этом со ссылкой на источники сообщило в субботу издание inews.co.uk, передает "Европейская правда".

По словам действующего офицера британской разведки, с которым на условиях анонимности пообщалось inews.co.uk, автомобили были "хирургическим путем разобраны до последнего винтика" сотрудниками спецслужб, в результате чего были обнаружены "достаточно тревожные вещи".

Речь идет о по меньшей мере одной SIM-карте, тайно установленной в один из автомобилей. Такие карточки способны отслеживать перемещение транспортных средств и отправлять данные обратно к государственным поставщикам в Китае. Причем использоваться SIM-карта могла в течение месяцев и даже лет без ведома пассажиров.

SMI-карты встраиваются в электронные блоки управления, которые отвечают за бесперебойную работу автомобильного двигателя - их изготавливают преимущественно в Китае и поставляют производителям авто в виде запечатанных блоков. Из-за различных гарантийных и коммерческих соглашений автопроизводители могут не знать, что устанавливают в транспортное средство шпионское устройство.

По мнению разведывательных источников, с которыми пообщалось inews.co.uk, обнаруженное устройство свидетельствует о более широком подходе Китая к прослушиванию западных чиновников и дипломатов.

Посольство Китая в Британии отвергло утверждения о слежке за британскими чиновниками как "безосновательные". "Мы решительно выступаем против политических манипуляций в отношении нормального экономического и торгового сотрудничества или любой клеветы на китайские предприятия", - говорится в комментарии дипломатического учреждения, предоставленном inews.co.uk.

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На Даунинг-стрит от комментариев отказались.

В последние годы западные страны активно противодействуют попыткам Китая шпионить через средства связи, в частности технологию 5G, где активно используются китайские технологии.

В конце ноября 2022 года британский премьер Риши Сунак заявлял, что "золотая эра" в отношениях между Великобританией и Китаем закончилась и Лондону необходим новый подход к китайскому правительству.

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Темы: ВеликобританияКитай
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