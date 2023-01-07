На Трампа подали в суд из-за смерти полицейского в результате штурма Капитолия

В федеральный окружной суд Колумбии поступил иск против бывшего президента США Дональда Трампа, которого называют причастным к смерти полицейского Брайана Сикника в результате штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет The New York Times со ссылкой на текст иска.

"Ужасные события 6 января 2021 года, в частности трагическая, противоправная смерть офицера Сикника, были прямым и предсказуемым следствием противоправных действий ответчиков", - говорится в иске, добавляя, что "ответчики несут ответственность за травмы и ущерб, ставшие их следствием".

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Иск подала бывшая партнерша полицейского Сандра Гарца. Она требует от ответчиков выплатить моральную компенсацию в размере 10 миллионов долларов США.

Документ цитирует отчеты комитета Палаты представителей США, который расследовал штурм Капитолия, в котором министерству юстиции рекомендовалось привлечь экс-президента к уголовной ответственности, в частности из-за подстрекательства к восстанию.

Кроме Трампа, содокладчиками выступают двое мужчин, которых ранее обвинили в нападении на Сикника с использованием химического спрея - Джордж Таниос и Джулиан Хантер. Таниос признал себя виновным в уголовном проступке, а Хантер - в нападении на правоохранителя.

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Как известно, Брайак Сикник стал пятой жертвой событий 6 января 2021 года, скончавшись на следующий день в больнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины произошла по естественным причинам, но к ним привело пережитое во время штурма Капитолия, поэтому полиция классифицировала это как смерть при исполнении служебных обязанностей.

Представитель Трампа в комментарии The New York Times назвал иск безосновательной атакой на 45-го президента США.

Как известно, 6 января тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.

В конце декабря спецкомитет Палаты представителей США опубликовал финальный отчет на 814 страницах, в котором рекомендует Конгрессу рассмотреть возможность запретить экс-президенту Дональду Трампу занимать государственные должности из-за его роли в "подстрекательстве к восстанию" в тот день.

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