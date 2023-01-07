На Таврическом направлении у оккупантов больше нет "глубокого тыла" – командующий группировки

На Таврическом направлении у оккупантов больше нет такого понятия как "глубокий тыл", благодаря действиям Сил обороны.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, которого цитирует Military Media Center

Прямая речь: "На Таврическом направлении такого понятия как "глубокий тыл" для врага уже фактически не существует.

Мы успешно проводили контрнаступательные операции на Харьковском и Херсонском направлениях благодаря удачному сочетанию огня и маневра. Так же теперь контролируем все попытки оккупационных войск организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

Украинские защитники делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности наших позиций. Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков".