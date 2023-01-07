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На Таврическом направлении у оккупантов больше нет "глубокого тыла" – командующий группировки

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 18:45
На Таврическом направлении у оккупантов больше нет глубокого тыла – командующий группировки
Александр Тарнавский, фото Military Media Center

На Таврическом направлении у оккупантов больше нет такого понятия как "глубокий тыл", благодаря действиям Сил обороны.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, которого цитирует Military Media Center

Прямая речь: "На Таврическом направлении такого понятия как "глубокий тыл" для врага уже фактически не существует.

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Мы успешно проводили контрнаступательные операции на Харьковском и Херсонском направлениях благодаря удачному сочетанию огня и маневра. Так же теперь контролируем все попытки оккупационных войск организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

Украинские защитники делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств оккупантов даже во время относительной стабильности наших позиций. Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков".

Темы: Херсонская областьвойнаВооруженные силы
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