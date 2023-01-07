Зеленский: Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре

Президент Владимир Зеленский назвал 7 января историческим днем для духовной независимости Украины и подчеркнул, что в Киево-Печерской Лавре никто больше не будет делать украинское чужим.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто празднует сегодня, в этот день, который уже стал историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа.

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Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской Лавры – в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции.

Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре".

Детали: Зеленский отметил, что украинская независимость должна быть "прочной во всех ее элементах" и будет такой навсегда. "Мы с вами это обеспечиваем", - сказал он.

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"И очень важно беречь и в дальнейшем такое настроение, которое чувствовалось сегодня. Настроение радости от усиления Украины и от обретения исторической справедливости", - добавил президент.

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