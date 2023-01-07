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На Сумщине россияне сбросили две взрывчатки во двор жителя

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 21:46
На Сумщине россияне сбросили две взрывчатки во двор жителя
обломки от вражеской взрывчатки в Великописаревской громаде, фото из Telegram Живицкого

В Великописаревской общине Сумщины россияне сбросили две взрывчатки во двор местного жителя.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Великописаревская община: враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя. Мужчина чудом не пострадал.

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Шалыгинская община: россияне дважды открывали огонь из пулеметов в нашу сторону. Всего было 17 очередей. Обошлось без жертв и разрушений".

Детали: Позже Живицкий добавил, что после 20 часов враг еще раз открывал огонь из пулемета (16 очередей) в направлении Шалыгинской общины.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Темы: Сумская областьвойна
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