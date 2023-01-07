На Сумщине россияне сбросили две взрывчатки во двор жителя
Суббота, 7 января 2023, 22:46
В Великописаревской общине Сумщины россияне сбросили две взрывчатки во двор местного жителя.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "Великописаревская община: враг сбросил 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя. Мужчина чудом не пострадал.
Шалыгинская община: россияне дважды открывали огонь из пулеметов в нашу сторону. Всего было 17 очередей. Обошлось без жертв и разрушений".
Детали: Позже Живицкий добавил, что после 20 часов враг еще раз открывал огонь из пулемета (16 очередей) в направлении Шалыгинской общины.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.