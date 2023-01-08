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Россияне ударили по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 января 2023, 07:55
иллюстративное фото с тг Резниченко

Ночью 8 января российские войска ударили из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской и Мировской громадам.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Российские оккупационные войска дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину.

Ударили по двум громадам - Червоногригорьевской и Мировской. Туда прилетели с полтора десятка снарядов".

Детали: Резниченко уточнил, что люди не пострадали.

А также добавил, что представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий - выясняют последствия атак.

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Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
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