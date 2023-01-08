Россияне ударили по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии
Воскресенье, 8 января 2023, 07:55
Ночью 8 января российские войска ударили из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской и Мировской громадам.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Российские оккупационные войска дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину.
Ударили по двум громадам - Червоногригорьевской и Мировской. Туда прилетели с полтора десятка снарядов".
Детали: Резниченко уточнил, что люди не пострадали.
А также добавил, что представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий - выясняют последствия атак.