Россияне ударили по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии

иллюстративное фото с тг Резниченко

Ночью 8 января российские войска ударили из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской и Мировской громадам.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Российские оккупационные войска дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину.

Ударили по двум громадам - Червоногригорьевской и Мировской. Туда прилетели с полтора десятка снарядов".

Детали: Резниченко уточнил, что люди не пострадали.

А также добавил, что представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий - выясняют последствия атак.