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"Секретное оружие": снайперы СБУ показали, как в паре с кролями ликвидировали группу россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 января 2023, 10:28
фото сбу

Служба безопасности обнародовала видео, в котором продемонстрировала успешную работу снайперов по оккупантам.

Источник: СБУ

Дословно: "Во время отработки вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян.

Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ: двое оккупантов были уничтожены".

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Темы: войнаСБУ
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