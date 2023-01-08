"Секретное оружие": снайперы СБУ показали, как в паре с кролями ликвидировали группу россиян

Служба безопасности обнародовала видео, в котором продемонстрировала успешную работу снайперов по оккупантам.

Источник: СБУ

Дословно: "Во время отработки вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян.

Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ: двое оккупантов были уничтожены".