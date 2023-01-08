"Секретное оружие": снайперы СБУ показали, как в паре с кролями ликвидировали группу россиян
Воскресенье, 8 января 2023, 10:28
Служба безопасности обнародовала видео, в котором продемонстрировала успешную работу снайперов по оккупантам.
Источник: СБУ
Дословно: "Во время отработки вражеских позиций на передовой боевые кролики, натренированные в секретных лабораториях украинской спецслужбы, выманили на себя группу россиян.
Ее прицельным огнем поразила снайперская группа ЦСО "А" СБУ: двое оккупантов были уничтожены".
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