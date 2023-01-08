Греция готова отказаться от немецких БМП Marder в пользу Украины

Греция готова отказаться от БМП Marder в пользу Украины, что может ускорить поставки этих бронемашин Киеву.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда"

В прошлом году сообщалось о том, что Германия отправит Греции свои БМП, а Афины взамен передадут Киеву БМП-1 советского образца.

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"Соглашение об обмене боевыми бронированными машинами из Германии в Грецию и бронетранспортерами из Греции в Украину выполняется нормально", - сказал министр обороны Греции Никос Панагиотопулос.

По словам Панагиотопулоса, на сегодняшний день Греция поставила Украине даже больше БМП, чем было гарантировано контрактом: Греция получила первые 14 машин Marder из Германии и поставила Украине 20 БМП.

"В январе мы получим еще больше Marder и доставим еще больше БМП", - сказал министр.

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По его словам, сейчас Греция может обойтись даже без поставок из Германии - в пользу Украины. По словам Панагиотопулоса, Греция с самого начала заняла "четкую позицию в пользу помощи украинскому народу".

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Германии, сейчас Бундесвер имеет на вооружении около 370 Marder, но сколько из них на самом деле пригодны для боевых условий неизвестно. Некоторые используются только как "доноры" запчастей или в учебных целях.

Без достаточного количества этих БМП Бундесвер не смог бы выполнить свои союзнические обязательства на восточном фланге НАТО в чрезвычайных ситуациях, особенно после того, как из строя вышли более современные бронемашины Puma.

Напомним, 5 января после разговора лидеров США и Германии Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder. Речь идет об около 40 БТР, которые должны прибыть в Украину до конца первого квартала 2023 года.

В дополнение Берлин заявил, что следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.