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Стратком: ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 января 2023, 13:13
Стратком: ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном
скриншот c deepstatemap

По данным Управления стратегических коммуникаций, Вооруженные силы попали по общежитию в оккупированном Рубежном Луганской области, в результате чего убиты по меньшей мере 14 мобилизованных россиян.

Источник: Стратком

Дословно: "Рубежное. По предварительной информации в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 мобилизованных оделись в очень красивые и модные черные пакеты".

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Детали: Ведомство уточняет, что количество раненых неизвестно.

Напомним: В новогоднюю ночь Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области, в результате которого погибли 400 и ранены 300 оккупантов.

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Темы: Луганская областьоккупацияРосcиямобилизация
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