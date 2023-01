Сотни косовских сербов вышли на протест из-за ранения в стрельбе двух юношей

В косовском муниципалитете Штрпце 8 января сотни людей вышли на акцию протеста в связи с инцидентом, когда в стрельбе пострадали двое сербских юношей, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Balkan Insight, пишет "Европейская правда".

Hundreds of Kosovo Serb citizens gathered today in Shterpce to protest after two young boys were wounded three days ago.



📸 BIRN/Shkodrane Dakaj pic.twitter.com/EWLA06FSQb