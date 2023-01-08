Сотни косовских сербов вышли на протест из-за ранения в стрельбе двух юношей

В косовском муниципалитете Штрпце 8 января сотни людей вышли на акцию протеста в связи с инцидентом, когда в стрельбе пострадали двое сербских юношей, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Balkan Insight, пишет "Европейская правда".

Hundreds of Kosovo Serb citizens gathered today in Shterpce to protest after two young boys were wounded three days ago.



📸 BIRN/Shkodrane Dakaj pic.twitter.com/EWLA06FSQb — Balkan Insight (@BalkanInsight) January 8, 2023

Издание опубликовало фотографии с протеста, на которых можно видеть до нескольких сотен человек.

Ранее в знак протеста против нападения местные сербы перекрывали региональную дорогу Урошевац-Штпрце.

Напомним, инцидент произошел 6 января возле села Готовуша муниципалитета Штрпце, что на юге частично признанного Косово, ранения получили два серба -21-летний Милош Стоянович и его двоюродный брат, 11-летний Стефан Стоянович. По словам старшего, в них начали стрелять из автомобиля, когда они несли рождественское дерево и флаг Сербии. Старший парень получил ранение в кисть руки, младший - в плечо.

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В полиции Косово позже подтвердили факт стрельбы и заявили, что после следственных действий задержали 33-летнего мужчину в городе Урошевац на юге Косово. Задержанный А. К., как было установлено позже, служит в косовских Силах безопасности. Премьер Косово Альбин Курти осудил нападение и поблагодарил правоохранителей за быструю реакцию.

Инцидент произошел вскоре после того, как миротворческая миссия под эгидой НАТО KFOR разобрала последние блокпосты и баррикады на севере Косово, возведенные местными сербами во время последнего обострения.