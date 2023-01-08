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Сотни косовских сербов вышли на протест из-за ранения в стрельбе двух юношей

"Европейская правда"Воскресенье, 8 января 2023, 16:16
фото: BIRN/Shkodrane Dakaj

В косовском муниципалитете Штрпце 8 января сотни людей вышли на акцию протеста в связи с инцидентом, когда в стрельбе пострадали двое сербских юношей, в том числе ребенок. 

Об этом сообщает Balkan Insight, пишет "Европейская правда".

Издание опубликовало фотографии с протеста, на которых можно видеть до нескольких сотен человек.

Ранее в знак протеста против нападения местные сербы перекрывали региональную дорогу Урошевац-Штпрце.

Напомним, инцидент произошел 6 января возле села Готовуша муниципалитета Штрпце, что на юге частично признанного Косово, ранения получили два серба -21-летний Милош Стоянович и его двоюродный брат, 11-летний Стефан Стоянович. По словам старшего, в них начали стрелять из автомобиля, когда они несли рождественское дерево и флаг Сербии. Старший парень получил ранение в кисть руки, младший - в плечо.

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В полиции Косово позже подтвердили факт стрельбы и заявили, что после следственных действий задержали 33-летнего мужчину в городе Урошевац на юге Косово. Задержанный А. К., как было установлено позже, служит в косовских Силах безопасности. Премьер Косово Альбин Курти осудил нападение и поблагодарил правоохранителей за быструю реакцию. 

Инцидент произошел вскоре после того, как миротворческая миссия под эгидой НАТО KFOR разобрала последние блокпосты и баррикады на севере Косово, возведенные местными сербами во время последнего обострения. 

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Темы: СербияКосово
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