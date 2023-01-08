Под Бахмутом пограничники атаковали опорный пункт и отбросили врага

Под Бахмутом на днях украинские пограничники контратаковали и улучшили тактическое положение.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Отмечается, что Бахмут устойчиво обороняют Силы обороны, среди которых есть и подразделения Госпогранслужбы. По возможности они также захватывают вражеские позиции.

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Дословно: "Так, на днях военнослужащие Луганского пограничного отряда провели результативные контратакующие действия под Бахмутом. Пограничники несколькими группами с флангов атаковали опорный пункт оккупантов. Внезапным нападением подразделение оккупационных войск было отброшено.

В течение ночи российские захватчики пытались вернуть утраченный рубеж, но каждый раз получали огневое поражение от украинских охранников границы и прибегали к бегству. Всего в ближнем бою наши воины уничтожили 18 и ранили 24 оккупанта".

Что предшествовало: 7 января Госпогранслужба сообщала, как снайперы-пограничники остановили атаку россиян под Бахмутом и уничтожили вражеского командира.

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Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что, несмотря на успехи российских войск в Соледаре, захватчики все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.