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Румыния планирует предоставить украинцам-беженцам бесплатный проезд на первые 5 дней

"Европейская правда"Воскресенье, 8 января 2023, 18:41

Украинцам, которые выезжают в Румынию из-за войны, планируют предоставить право льготного проезда в транспорте на первые 5 дней после въезда в страну. 

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда". 

Проект решения подготовило Министерство транспорта, документ оказался в распоряжении СМИ. Он предусматривает, что в 2023 году украинцы и граждане других стран, которые приехали в Румынию из-за войны, смогут бесплатно путешествовать дорожным и железнодорожным транспортом в течение первых 5 дней своего пребывания. Бесплатно можно будет воспользоваться рейсами от границ с Украиной или Молдовой до местностей внутри Румынии или до пунктов пропуска с другими государствами.  

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Когда должны рассмотреть документ, пока не сообщают. 

Напомним, городские власти Риги продлили действие решения, которое делает возможным бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев до конца июня 2023 года. 

Темы: Румыниябеженцытранспорт
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