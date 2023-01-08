Россияне к вечеру ударили по Никополю
Воскресенье, 8 января 2023, 23:28
Ближе к вечеру 8 января захватчики обстреляли города Никополь и территории Червоногригорьевской нромады.
Источник: председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко
Прямая речь: "К вечеру оккупанты совершили обстрелы города Никополь и территории Червоногригорьевской ТГ. Специалисты ГСЧС обследуют места взрывов.
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Люди не пострадали.
В Никополе в течение дня ликвидировано возгорание, не связанное с боевыми действиями. К сожалению, есть погибшая и двое пострадавших в тяжелом состоянии".
Детали: Евтушенко также сообщил, что в пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций.
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"Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен", - добавил председатель РВА.