Россияне к вечеру ударили по Никополю

Ближе к вечеру 8 января захватчики обстреляли города Никополь и территории Червоногригорьевской нромады.

Источник: председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко

Прямая речь: "К вечеру оккупанты совершили обстрелы города Никополь и территории Червоногригорьевской ТГ. Специалисты ГСЧС обследуют места взрывов.

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Люди не пострадали.

В Никополе в течение дня ликвидировано возгорание, не связанное с боевыми действиями. К сожалению, есть погибшая и двое пострадавших в тяжелом состоянии".

Детали: Евтушенко также сообщил, что в пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций.

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"Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен", - добавил председатель РВА.