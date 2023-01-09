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В Нигерии боевики похитили с вокзала более 30 человек

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 02:52
фото: dw

Вооруженные автоматами боевики похитили более 30 человек с железнодорожного вокзала в южном штате Нигерии Эдо.

Источник: Reuters со ссылкой на канцелярию губернатора штата и полицию

Детали: Нападение на станции Том-Икими произошло, когда пассажиры ждали поезд.

По сообщению полиции, нападавшие застрелили несколько человек и похитили 32 человека, одному удалось убежать.

Также в полиции сообщили, что ведутся поисково-спасательные операции, чтобы спасти похищенных людей.

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