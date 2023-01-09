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Минобороны России раскритиковали за ложь об "операции возмездия" в Краматорске – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 03:38
Минобороны России раскритиковали за ложь об операции возмездия в Краматорске – ISW
фото мэрии краматорска

Военные аналитики Института изучения войны (ISW) указали на то, что в России подвергли критике Минобороны (МО) за то, что оно распространило фейковое заявление об "операции возмездия" в Краматорске.

Источник: ISW

Детали: Попытки Минобороны РФ утверждать, что российские войска ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве.

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МО России объявило 8 января, что российские войска провели "операцию возмездия" украинским силам за удар 31 декабря по Макеевке, в результате которого погибло до 400 мобилизованных солдат из-за ошибок российского командования и плохой практики рассредоточения личного состава.

Министерство обороны России ложно заявило, что ответный удар был направлен на несколько временных пунктов дислокации украинских войск в Краматорске, в результате которого погибло более 600 украинских военнослужащих.

Это заявление опровергли ВСУ, а также иностранные журналисты.

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Несколько российских военных блогеров негативно отреагировали на заявление МО РФ, указывая на то, что оно часто представляет ложные заявления и критикуя российское военное руководство за сфабрикованную историю с целью "возмездия" за макеевский удар вместо того, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за потери.

В институте отмечают, что реакция МО РФ на удар по Макеевке является продолжением сложившейся модели реагирования на жалобы и возмездия, которая снова сделала российское военное руководство объектом жесткой критики за ведение войны.

Также военные эксперты сообщают, что финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин, возможно, пытается финансово эксплуатировать украинские природные ресурсы вокруг Бахмута и использует войну в Украине для того, чтобы связать свои военные силы с российскими региональными чиновниками.

Пригожин также продолжает публично объединяться с отдельными российскими губернаторами, пытаясь усилить свое влияние и продвигать свои личные интересы в России, а не просто победить в войне.

Также в институте указывают на то, что Министерство обороны Великобритании подтвердило предварительные оценки Института мировой политики о том, что российские войска готовятся к возможности будущих украинских контрнаступлений в Запорожской или Луганской областях, в частности расширяя оборонительные укрепления.

Ранее ISW уже обращал внимание на признаки подготовки России к решительным действиям (вероятно, оборонительного характера) вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области и оценивал, что расположение российских войск и преобладание оборонительных сооружений в Запорожской области свидетельствуют о том, что российские войска могут готовиться к потенциальным усилиям Украины в этом секторе.

Ключевые выводы ISW о ходе боевых действий 8 января:

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия планирует начать свое производство иранских беспилотников.
  • Российско-террористические войска 8 января продолжили контратаки с целью возвращения утраченных позиций на линии Сватово-Кременная. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что российско-террористические войска перебросили несколько батальонов из района Бахмута в район Кременной.
  • Оккупанты продолжали наступательные операции вокруг Бахмута и на западных окраинах Донецка.
  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что 300 чеченских омоновцев переброшены в Украину.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские войска применили зажигательные боеприпасы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Херсоне в ночь с 7 на 8 января.
  • Российские войска продолжают усиливать фильтрационные мероприятия с целью выявления партизан на оккупированных территориях. Российские оккупационные власти заявили, что, вероятно, украинские партизаны совершили диверсию, заминировав 8 января газопровод в Луганской области.
  • Российские оккупационные власти активизировали паспортизацию на оккупированных территориях.

Темы: войнаРосcияКраматорск
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