Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Болсонару заявил, что протесты в его поддержку вышли "за пределы правил"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 05:34
фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что протесты в его поддержку с вторжениями в государственные здания и ограблениями, "выходят за пределы правил".

Источник: Болсонару в Twitter

Прямая речь: "Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии.

Однако ограбления и вторжения в общественные здания, которые произошли сегодня... выходят за рамки правил".

Что предшествовало: В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.

В Соединенных Штатах заявили, что негативно относятся к попыткам подорвать демократию в Бразилии.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.
  • Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце своему сопернику Луису Инасио Лули да Силве.
  • Избирательный штаб новоизбранного президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы подал в суд на экс-президента Жаира Болсонару, его визави и двух его сыновей за злоупотребление властью и нападки на избирательную систему Бразилии.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Бразилия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В России не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов

Зеленский собирал Ставку: Бахмут, Соледар, Кременная, Сватово – ближайшие перспективы

Премьер Чехии лично подписал танк Т-72, который передают Украине

фотоНа аэродроме "Энгельс-2" в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ

Враг возобновил мощный штурм Соледара, идут жестокие бои – Минобороны

фотоОперация под наблюдением саперов: из тела бойца ВСУ достали неразорвавшуюся гранату ВОГ

Все новости...
Бразилия
Протесты в Бразилии: полиция задержала более 400 человек
У Байдена отреагировали на бразильские протесты
Бразилия: сторонники Болсонару штурмовали Конгресс и президентский дворец
Последние новости
04:39
С начала года на Запорожье в результате обстрелов погибли 4 человека – ОВА
03:33
В России не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов
02:39
США могут передать Украине боевые машины Stryker – СМИ
01:49
Оккупанты составляют списки школьников для мобилизации – ЦНС
00:47
Министры обороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП
00:23
Сумщина: враг за сутки нанес 94 удара
00:19
У украинского судьи нашли имущество в Москве и Севастополе, в оккупированный Крым ездил 25 раз
23:50
Белый дом: США имеют гарантированный план поддержки Украины на весь 2023 год
23:37
"Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах
23:25
Франция непублично давит на Германию относительно предоставления Украине танков Leopard - СМИ
Все новости...