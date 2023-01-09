Болсонару заявил, что протесты в его поддержку вышли "за пределы правил"
Понедельник, 9 января 2023, 05:34
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что протесты в его поддержку с вторжениями в государственные здания и ограблениями, "выходят за пределы правил".
Источник: Болсонару в Twitter
Прямая речь: "Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии.
Однако ограбления и вторжения в общественные здания, которые произошли сегодня... выходят за рамки правил".
Что предшествовало: В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.
В Соединенных Штатах заявили, что негативно относятся к попыткам подорвать демократию в Бразилии.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.
- Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце своему сопернику Луису Инасио Лули да Силве.
- Избирательный штаб новоизбранного президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы подал в суд на экс-президента Жаира Болсонару, его визави и двух его сыновей за злоупотребление властью и нападки на избирательную систему Бразилии.