Болсонару заявил, что протесты в его поддержку вышли "за пределы правил"

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что протесты в его поддержку с вторжениями в государственные здания и ограблениями, "выходят за пределы правил".

Источник: Болсонару в Twitter

Прямая речь: "Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии.

Однако ограбления и вторжения в общественные здания, которые произошли сегодня... выходят за рамки правил".

Что предшествовало: В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.

В Соединенных Штатах заявили, что негативно относятся к попыткам подорвать демократию в Бразилии.

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