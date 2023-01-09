Глава Минкульта Литвы предложил поместить российскую культуру в карантин

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что во время войны в Украине "надо отдохнуть" от творений российской культуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Сначала мы должны услышать, что недавно сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он выразил надежду на то, что по крайней мере на время войны, мы должны воздержаться и от показа классических произведений в Европе. Это достаточно честная позиция", - сказал Кайрис.

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"Это пожелание прежде всего направлено не на Литву. В Европе есть страны, где мы видим, что в репертуары возвращаются определенные произведения", - отметил он.

По словам министра, такие высказывания Ткаченко или других представителей Украины, как напоминание о нестабильности в мире, о том, что не надо возвращаться к тому, что является бизнесом и обычным делом.

"Но это не так, идет война, здесь наша роль должна быть активной", - сказал Кайрис.

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Как быть с российской культурой, по его словам, прекрасно объяснила писательница Кристина Сабаляускайте. "Она говорила о "карантине великих классиков", Чайковского и других. Однако мы не говорим о том, что надо стирать ноты, рвать, жечь книги", - сказал Кайрис.

Однако министр считает, что в будущем этот вопрос потеряет актуальность в Литве. "Литва стоит на таком пути, что потребности в русской культуре снижаются. Это происходит по естественным причинам. Конечно, из-за войны. И из-за изменений в обществе. Если говорить о смене поколений, то молодежь не владеет русским и эта культура не является в центре фокуса", - сказал он.

"Это хорошие изменения в силу естественных причин. Мы уже должны выйти из той фазы, что думаем, что делать с русской культурой, с ее знаменитыми представителями. Этот вопрос не имеет значения. Чем больше мы уделяем этому внимания, тем больше, сами того не желая, будем кормить российскую пропаганду", - добавил министр.

Казалось бы, чем "Щелкунчик" связан с пропагандой? Кайрис подчеркивает, что связан больше, чем мы думаем. По его словам, в прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал указ о гуманитарной политике в зарубежных странах.

"В этой концепции названы все имена, которые имеют большое значение для истории культуры, там четко названы все имена, как тот же Чайковский и т.д. Что эти творцы - та база, та опора, на которой стоит "русский мир", - заметил Кайрис.

Министр согласен с тем, что такое решение нечестное, поскольку творения некоторых российских классиков является более ценным, чем та функция, которой их наделяет российская пропаганда. "Но, понимая, что культуру используют как оружие, мы должны иметь этот иммунитет. Я верю в зрелость нашего общества и сектора культуры, на нас не нападут в ментальном плане. Я говорю не об оружии, которое стреляет, а об оружии в культурном контексте", - сказал Кайрис.

Напомним, королева Дании Маргрете II отказалась от патроната над Премией Ганса Христиана Андерсена из-за назначения российского иллюстратора Анастасии Архиповой председателем жюри.