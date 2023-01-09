Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери россиян: еще более полутысячи вояк, 3 вертолета и 11 танков

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 07:00
Потери россиян: еще более полутысячи вояк, 3 вертолета и 11 танков
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

Потери вражеского личного состава увеличились на 590 военнослужащих, 3 вертолета, 7 БПЛА, 11 танков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 января 2023 ориентировочно составили 111760 (+590) человек.

Реклама:

Кроме того, потери техники и вооружения составили:

  • танков - 3080 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 6147 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 2069 (+4) ед,
  • РСЗО - 434 (+3) ед,
  • средства ПВО - 217 (+0) ед,
  • самолетов - 285 (+0) ед,
  • вертолетов - 275 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1856 (+7),
  • крылатые ракеты - 723 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед,
  • специальная техника - 183 (+0).

"Данные уточняются", - отмечают в штабе.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: