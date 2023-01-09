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Потери россиян: еще более полутысячи вояк, 3 вертолета и 11 танков

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 08:00
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

Потери вражеского личного состава увеличились на 590 военнослужащих, 3 вертолета, 7 БПЛА, 11 танков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 января 2023 ориентировочно составили 111760 (+590) человек.

Кроме того, потери техники и вооружения составили:

  • танков - 3080 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 6147 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 2069 (+4) ед,
  • РСЗО - 434 (+3) ед,
  • средства ПВО - 217 (+0) ед,
  • самолетов - 285 (+0) ед,
  • вертолетов - 275 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1856 (+7),
  • крылатые ракеты - 723 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед,
  • специальная техника - 183 (+0).

"Данные уточняются", - отмечают в штабе.

 

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Темы: войнаРосcия
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