Потери россиян: еще более полутысячи вояк, 3 вертолета и 11 танков

Потери вражеского личного состава увеличились на 590 военнослужащих, 3 вертолета, 7 БПЛА, 11 танков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 января 2023 ориентировочно составили 111760 (+590) человек.

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Кроме того, потери техники и вооружения составили:

танков - 3080 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 6147 (+17) ед,

артиллерийских систем - 2069 (+4) ед,

РСЗО - 434 (+3) ед,

средства ПВО - 217 (+0) ед,

самолетов - 285 (+0) ед,

вертолетов - 275 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1856 (+7),

крылатые ракеты - 723 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед,

специальная техника - 183 (+0).

"Данные уточняются", - отмечают в штабе.