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Вице-канцлер Германии не исключает поставку Украине танков Leopard

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 07:10
Вице-канцлер Германии не исключает поставку Украине танков Leopard
немецкий танк leopard 2 a7v. фото: getty images

Германия не исключает поставки танков Leopard, более тяжелых, чем Marder, для поддержки украинских войск в будущем.

Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Габек в интервью немецкому телеканалу ARD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Конечно, этого нельзя исключать", - сказал Габек.

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Его комментарии появились через два дня после того, как Германия заявила, что хочет поставить около 40 боевых машин пехоты Marder в Украину до конца марта - решение, которое Габек назвал правильным и давно назревшим.

Как сообщалось, заместители спикера Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступают за поставки Украине танков Leopard.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.

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Темы: Германия
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