Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вице-канцлер Германии не исключает поставку Украине танков Leopard

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 08:10
немецкий танк leopard 2 a7v. фото: getty images

Германия не исключает поставки танков Leopard, более тяжелых, чем Marder, для поддержки украинских войск в будущем.

Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Габек в интервью немецкому телеканалу ARD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Конечно, этого нельзя исключать", - сказал Габек.

Его комментарии появились через два дня после того, как Германия заявила, что хочет поставить около 40 боевых машин пехоты Marder в Украину до конца марта - решение, которое Габек назвал правильным и давно назревшим.

Как сообщалось, заместители спикера Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступают за поставки Украине танков Leopard.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Германия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Пригожин использует Соледар для продвижения "Вагнера" – ISW

В России не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов

Зеленский собирал Ставку: Бахмут, Соледар, Кременная, Сватово – ближайшие перспективы

Премьер Чехии лично подписал танк Т-72, который передают Украине

фотоНа аэродроме "Энгельс-2" в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ

Враг возобновил мощный штурм Соледара, идут жестокие бои – Минобороны

Все новости...
Германия
Германия передала Херсону генераторы высокой мощности
В Польше уклончиво прокомментировали возможность предоставления Украине танков Leopard
Германия передала Украине 20 РСЗО на шасси пикапа и бронированные ремонтно-эвакуационные машины
Последние новости
07:50
Первый запуск космической ракеты с территории Британии закончился неудачей
07:21
Враг ведет наступательные действия на трех направлениях – сводка Генштаба
06:43
Эстония первой в ЕС предложит механизм конфискации российских активов – СМИ
05:48
Пригожин использует Соледар для продвижения "Вагнера" – ISW
04:39
С начала года на Запорожье в результате обстрелов погибли 4 человека – ОВА
03:33
В России не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов
02:39
США могут передать Украине боевые машины Stryker – СМИ
01:49
Оккупанты составляют списки школьников для мобилизации – ЦНС
00:47
Министры обороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП
00:23
Сумщина: враг за сутки нанес 94 удара
Все новости...