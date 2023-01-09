Премьеры Чехии и Словакии: Итогом войны должна стать победа Украины

Итогом войны в Украине должна стать победа Киева, заявили премьер-министры Чехии и Словакии Петер Фиала и Эдуард Гегер.

Об этом они говорили во время теледискуссии Общественного радио и телевидения Словакии (RTVS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

"Я не вижу многих других решений, кроме того, что Украина победит в этой справедливой обороне. Я считаю долгом западных стран полностью поддерживать Украину, потому что она ведет жестокую войну против противника, превосходящего ее по численности", - сказал чешский премьер Фиала. Он также высказался за сохранение независимости и территориальной целостности Украины.

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По словам Фиалы, Россия не рассчитывала на храбрость украинцев и единство Евросоюза в конфликте.

Глава чешского правительства также упомянул об усилении НАТО в связи с планируемым вступлением Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

По словам главы словацкого правительства Эдуарда Геггера, Украина должна выиграть борьбу. Он сказал, что нельзя рассчитывать на то, что Россия не нападет и на другие государства.

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Фиала защитил санкции, введенные странами Запада против России после ее вторжения в Украину. По его словам, энергетический кризис в Европе показал, что страны не должны быть зависимы от восточных диктатур в каком-либо стратегическом вопросе, например, в поставках нефти, природного газа или чипов.

Напомним, чешское правительство в начале года поддержало увеличение расходов на оборону до 2% ВВП.

Между тем, в конце 2022 Словакия получила от Германии первый танк Leopard вместо переданных Украине Т-72.