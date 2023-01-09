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В Мариуполь планируют завезти до 50 тысяч гражданских россиян - советник мэра

Елена РощинаПонедельник, 9 января 2023, 10:10
Россияне сносят разрушенные дома в Мариуполе, фото из Telegram Петра Андрющенко

В оккупированный и разрушенный Мариуполь Донецкой области в январе могут приехать около 50 тысяч гражданских россиян, заявляет советник законно избранного городского главы города Петр Андрющенко.

Источник: Telegram Андрющенко Time

Прямая речь: "Мариуполь продолжают уничтожать без перерыва и выходных. Сегодня ожидается новая волна гражданских оккупантов после новогодних праздников. Главная задача – максимально снос и расчистка до состояния "ноль".

Ожидаемый рост количества граждан Московии в течение января до 50 тысяч человек. Оккупация продолжается".

Детали: Кроме того, по данным Андрющенко, в поселке Мангуш вблизи Мариуполя работники коммунального хозяйства, которое обеспечивало ремонт водопроводной системы, уволились с 1 января из-за остановки выплат зарплаты.

Теперь из-за отсутствия рук для оперативного ремонта порыва водопровода вода начала замерзать, поэтому большинство поселка осталось без водоснабжения и почти без шанса на его восстановление до теплой поры, заявил советник законного мэра.

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Темы: МариупольДонецкая областьРосcияоккупация
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