Ректора Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафовали за разжигание вражды

Суд назначил 8,5 тысячи гривен штрафа за разжигание религиозной вражды ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Иову Смакоузу.

Источник: Захід.net со ссылкой на приговор суда

Детали: Подозрение в этом деле священнослужитель получил в декабре 2022 года. Тогда мужчина с анонимного аккаунта распространил на странице в Facebook сообщение, которым заинтересовалась Служба безопасности Украины.

В приговоре нет цитат из этого сообщения, известно лишь, что лингвистическая экспертиза установила в нем признаки разжигания религиозной вражды. Отмечается, что Смакоуз сотрудничал со следствием и заключил соглашение о виновности, поэтому получил не суровое наказание.

Священнослужитель признал себя виновным и согласился на оговоренное сторонами наказание.

Заседание по этому делу состоялось 4 января. Как говорится в приговоре Кременецкого райсуда, судья Наталья Шульгач утвердила соглашение и признала Смакоуза виновным в нарушении ч.1 ст. 161 УК (разжигание религиозной вражды), назначив ему 8,5 тыс. грн штрафа.

Кроме того, священник должен заплатить 9 тысяч гривен за проведенные экспертизы. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде.

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Справка: Иову Смакоузу 58 лет, он уроженец Почаева. Долгое время он руководил приходами УПЦ МП в Канаде, а в 2018 году его назначили ректором Почаевской духовной семинарии.