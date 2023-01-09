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Ректора Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафовали за разжигание вражды

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 января 2023, 09:54
Ректора Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафовали за разжигание вражды
Иов (Смакоуз). фото из Википедии

Суд назначил 8,5 тысячи гривен штрафа за разжигание религиозной вражды ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Иову Смакоузу.

Источник: Захід.net со ссылкой на приговор суда

Детали: Подозрение в этом деле священнослужитель получил в декабре 2022 года. Тогда мужчина с анонимного аккаунта распространил на странице в Facebook сообщение, которым заинтересовалась Служба безопасности Украины.

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В приговоре нет цитат из этого сообщения, известно лишь, что лингвистическая экспертиза установила в нем признаки разжигания религиозной вражды. Отмечается, что Смакоуз сотрудничал со следствием и заключил соглашение о виновности, поэтому получил не суровое наказание.

Священнослужитель признал себя виновным и согласился на оговоренное сторонами наказание.

Заседание по этому делу состоялось 4 января. Как говорится в приговоре Кременецкого райсуда, судья Наталья Шульгач утвердила соглашение и признала Смакоуза виновным в нарушении ч.1 ст. 161 УК (разжигание религиозной вражды), назначив ему 8,5 тыс. грн штрафа.

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Кроме того, священник должен заплатить 9 тысяч гривен за проведенные экспертизы. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде.

Справка: Иову Смакоузу 58 лет, он уроженец Почаева. Долгое время он руководил приходами УПЦ МП в Канаде, а в 2018 году его назначили ректором Почаевской духовной семинарии.

Темы: УПЦ МПСБУсуд
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