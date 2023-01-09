Россияне обстреляли 9 областей Украины, напряженная ситуация на Луганщине и Донетчине – ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую области, били по пограничью Черниговщины и Сумщины, напряженная ситуация на Луганщине и Донетчине.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 9:00 9 января

Детали: На Черниговщине оккупанты дважды за сутки из минометов и артиллерии били по Новгород-Северскому району. Также зафиксирован сброс боеприпаса с БПЛА. Повреждено гражданское авто. Информация о жертвах и других разрушениях сейчас уточняется. Ночь прошла без обстрелов.

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Сумщина: ночью россияне обстреляли юго-восточную окраину Зноб-Новгородской общины, вероятно из САУ – зафиксировано 17 прилетов. Без жертв. Также вечером 8 января с территории РФ захватчики били по Серединобудской общине. Без последствий. Утром россияне из артиллерии 6 раз обстреляли территорию Эсманьской общины. По предварительным данным, без жертв.

Всего за прошедшие сутки российская армия нанесла 144 удара по территории Сумщины. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины. Во всех случаях – без жертв и пострадавших.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Малиновка, Новоандреевка, Луговское, Щербаки, Каменское, Малые Щербаки, Степное, Железнодорожное, Ольговское, Новоданиловка, Чаривне, Магдалиновка, Малая Токмачка, Белогорье, Степное, Плавни. Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры. Последствия ударов уточняются.

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Днепропетровская область: ночью россияне снова ударили по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Под огонь попали Красногригорьевская и Марганецкая общины. Без жертв. Представители ГСЧС продолжают обследование мест ударов, последствия атак выясняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Старица, Чугуновка, Миловое, Колодязное и Новомлинск. На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляли районы Двуречной, Первомайского, Ивановки и Крохмального. В Купянске в результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки. В с. Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелом полностью разрушен частный дом, произошел масштабный пожар. Без жертв.

Луганщина: на Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии россияне обстреляли районы Стельмаховки и Мясожаровки. На Лиманском направлении огневому воздействию врага подверглись Макеевка, Площанка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва. Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область: ночью оккупанты осуществляли обстрелы по линии фронта, в частности, в районе с. Серебрянка Северской общины и г. Северск. Также обстреляли окрестности Звановской, Марьинской и Очеретинской общин. Напряженная ситуация в районе Торецка, Авдеевки и Бахмута. За прошедшие сутки под огнем были Авдеевка (жилой сектор); Бахмут (жилой сектор); с. Карловка (водохранилище); Торецк (жилой сектор); Соледар (жилой сектор); Курахово (территория энергетического предприятия); с. Волчанка (жилой сектор); пгт. Кураховка (жилой сектор); Константиновка (территория "Константиновского завода неформованных изделий"); Краматорск (жилой сектор).

Николаевщина: днем 8 января враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: оккупанты не прекращают осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под удар российских реактивных систем залпового огня попал Херсон, также захватчики нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы. Без жертв. В общем за сутки из-за российских ударов в Херсонской области трое раненых. В Великоалександровской общине на мине подорвался местный житель. С минно-взрывной травмой нижней конечности его госпитализировали. Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.