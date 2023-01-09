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Из-за ухудшения погоды в Киеве возросло количество ДТП: с утра уже 30

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 января 2023, 11:46
фото из Telegram КГВА

Из-за погодных условий в Киеве возросло количество дорожно-транспортных происшествий.

Источник: пресс-служба Киевской городской военной администрации

Детали: С 08:00 в столице зафиксировано уже 30 ДТП. Известно о шести пострадавших.

Водителей призывают учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

По возможности - воздержаться от поездок на частном автотранспорте.

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Темы: КиевДТП
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