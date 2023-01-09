Из-за ухудшения погоды в Киеве возросло количество ДТП: с утра уже 30
Понедельник, 9 января 2023, 11:46
Из-за погодных условий в Киеве возросло количество дорожно-транспортных происшествий.
Источник: пресс-служба Киевской городской военной администрации
Детали: С 08:00 в столице зафиксировано уже 30 ДТП. Известно о шести пострадавших.
Водителей призывают учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
По возможности - воздержаться от поездок на частном автотранспорте.
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