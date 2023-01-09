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Суд в Страсбурге вынес решение по делу об оккупации Донбасса, объявит 25 января

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 11:19

Европейский суд по правам человека вынес решение по большому делу об оккупации Донбасса и огласит его 25 января.

Об этом сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко, пишет "Европейская правда".

"Открываем (уже по традиции) новый год в ЕСПЧ… решением относительно приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России", – сообщила Сокоренко на своей Facebook-странице.

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По ее словам, 25 января 2023 года ЕСПЧ публично объявит решение по так называемому делу по Донбассу - первому делу по захвату восточной Украины в 2014 году, когда Россия начала войну против Украины с Крыма и Донбасса.

Признание судом приемлемости дела будет означать, что суд признает контроль России на Донбассе и определяет временные и территориальные границы оккупации. Это решение ЕСПЧ станет аргументом и для других судебных процессов. Подробнее о значении решения ЕСПЧ читайте в статье: Донбас идет за Крымом. ЕСПЧ принял первое решение против РФ об оккупации Востока Украины.

Дело "Украина и Нидерланды против России" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года, в том числе и избиения Малайзийского в 2014 году, напомнила Сокоренко.

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Она подчеркнула, что как юрист, ведущая это дело с 2014 года и знающая, сколько усилий было положено, может утверждать, что ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу.

"Это будет еще один международно-правовой гвоздь в гроб российских захватчиков. А это только начало года", – отметила Сокоренко.

На слушаниях в ЕСПЧ в рамках дела "Украина и Нидерланды против России" украинская сторона обосновывает, что оккупация Донбасса началась в апреле 2014 года.

Темы: судДонбасс
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