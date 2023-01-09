РФ готовит выход из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
Хозяин Кремля Владимир Путин хочет прекратить участие России в конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией.
Соответствующий законопроект он внес в Госдуму РФ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".
Речь идет о денонсации конвенции, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года.
В законопроекте объясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о приостановлении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).
В соответствии с условиями этого решения членство РФ в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения Россией обязательств, вытекающих из конвенции, при этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке к проекту.
Денонсация Российской Федерацией Конвенции не повлечет дополнительных расходов из бюджета, отмечается в документе.
Напомним, 16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации из-за вторжения в Украину.
В связи с исключением из организации с 16 сентября Россия перестала быть ответчиком в исках из-за нарушения Европейской конвенции о правах человека.
Россия, согласно Конвенции о правах человека, обязана выполнить все решения Европейского суда по правам человека, принятые до 16 сентября 2022 года.
Подробнее об этом читайте в статье: РФ вытирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.