РФ готовит выход из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Хозяин Кремля Владимир Путин хочет прекратить участие России в конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией.

Соответствующий законопроект он внес в Госдуму РФ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Речь идет о денонсации конвенции, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года.

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В законопроекте объясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о приостановлении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

В соответствии с условиями этого решения членство РФ в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения Россией обязательств, вытекающих из конвенции, при этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Денонсация Российской Федерацией Конвенции не повлечет дополнительных расходов из бюджета, отмечается в документе.

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Напомним, 16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации из-за вторжения в Украину.

В связи с исключением из организации с 16 сентября Россия перестала быть ответчиком в исках из-за нарушения Европейской конвенции о правах человека.

Россия, согласно Конвенции о правах человека, обязана выполнить все решения Европейского суда по правам человека, принятые до 16 сентября 2022 года.

Подробнее об этом читайте в статье: РФ вытирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.