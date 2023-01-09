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В Оренбургской области РФ сгорел лагерь для мобилизованных - СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 9 января 2023, 16:18
В Оренбургской области РФ сгорел лагерь для мобилизованных - СМИ
Иллюстративное фото Getty Images

В Оренбургской области России сгорел палаточный лагерь для мобилизованных, 5 дней назад такой же случай произошел в Черемушках Омской области.

Источник: издание "7х7 - Горизонтальная Россия"

Дословно: "Пожар произошел под утро 9 января в учебной части в Нижней Павловке. По данным одного из мобилизованных, пожарная машина, дежурившая в части, якобы оказалась без давления".

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Детали: Военным пришлось ждать городских спасателей. Вероятными виновниками пожара мобилизованный назвал пьяных офицеров. Пострадали, в частности, палатки мобилизованных из Самарской области.

Отец одного из них рассказал изданию, что сына внутри не было, он возвращался в часть из отпуска. Но семья предполагает, что все вещи, которые ему покупали перед отправкой и после, превратились в пепел.

Издание напоминает, что 5 дней назад палаточный лагерь мобилизованных загорелся в Черемушках Омской области. По словам губернатора, причиной стала искра от печи.

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Темы: Росcиямобилизациявойна
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