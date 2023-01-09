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ЕС будет обсуждать с G7 десятый пакет санкций в отношении России

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 18:43

Европейский Союз будет вести тесный диалог со странами "Группы семи" о введении десятого пакета санкций против России.

Об этом во время встречи с журналистами в Брюсселе заявил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

При этом он отметил, что принимать новые санкции в отношении РФ становится все сложнее.

"Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь большее влияние на Россию, чем на некоторые страны-члены ЕС", - пояснил дипломат, отметив, что новые санкции могут быть приняты только после выработки совместного решения стран G7 и ЕС

Кроме того, Швеция, которая начала председательство в Евросоюзе, пообещала продлить действие потолка цен на российскую нефть, введенного ЕС и G7.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба выступил за то, чтобы в 2023 году Запад все же ввел санкции против российского патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) и привел к свержению оборонного комплекса России.

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Темы: ЕСсанкцииРосcия
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