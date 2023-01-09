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В Болгарии проверят конституционность закона о военной помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 17:59

Конституционный суд Болгарии проверит на соответствие конституции страны закон о военной и военно-технической помощи Украине, на основе которого София будет передавать Киеву оружие.

Об этом, как передает "Европейская правда", пресс-служба суда сообщила в понедельник.

Дело было открыто по заявлению 50 депутатов от пророссийских партий - "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия (БСП). Они требуют признать неконституционным решение парламента от 9 декабря о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине.

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Докладчиком по делу будет судья Янаки Стойлов, который, как отмечают болгарские СМИ, много лет был депутатом БСП и тесно связан с партией.

Сразу после того, как закон о военной помощи Украине вступил в силу, глава болгарских социалистов Корнелия Нинова заявила, что депутаты обратятся в Конституционный суд с требованием проанализировать закон.

Президент Болгарии Румен Радев, комментируя это обращение, а также отказ ветировать закон, заявлял, что вето не может изменять тексты уже заключенного международного договора, а обращение в Конституционный суд после ратификации такого договора невозможно.

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Как известно, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

По официальным данным, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 млн левов ($243 млн). Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Темы: Болгариязаконодательствомеждународные отношения
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