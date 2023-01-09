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ВСУ понемногу деоккупируют Украину в сторону Кременной – ОВА

Евгений КизиловПонедельник, 9 января 2023, 19:40
Getty Images

На Сватовском и Кременском направлениях Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, удается понемногу деоккупировать территорию в сторону Кременной.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона и в Telegram

Детали: По его словам, оккупанты постоянно подтягивают туда новые резервы.

Также, как сообщает Гайдай, в понедельник в результате обстрелов россиянами одного из освобожденных населенных пунктов Луганщины двое гражданских погибли и двое получили ранения.

Председатель ОВА рассказал, что россияне постоянно атакуют и обстреливают Белогоровку, но украинские военные там улучшили свои позиции и крепко держатся.

По его информации, в Новоселовском оккупанты не оставили ни одного уцелевшего здания.

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Темы: Луганская областьвойнадеоккупация
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