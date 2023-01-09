Россияне обстреляли похоронную процессию на Черниговщине – СМИ
Понедельник, 9 января 2023, 18:54
Российские оккупанты 8 января ударили из минометов по кладбищу на Черниговщине во время захоронения местного жителя.
Источник: "Суспильне"
Детали: Инцидент произошел в селе Гремячи, что в Новгород-Северской общине. Осколками повреждены кресты и могилы. Снаряды попали в старые могилы, на месте образовались воронки. Староста села Андрей Ирха сообщает, что было два прилета по кладбищу.
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По его словам, воронки от мин – в 30 метрах от свежей могилы. Он уточнил, что пострадавших нет.
"Суспильне", ссылаясь на местного жителя, который был свидетелем обстрела, сообщает, что снаряды повредили кресты, некоторые снесло вдребезги. Одна из мин попала в могилу.
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