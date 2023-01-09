Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли похоронную процессию на Черниговщине – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 января 2023, 18:54
Россияне обстреляли похоронную процессию на Черниговщине – СМИ
Обстрел кладбища на Чернышевщине, Суспильне

Российские оккупанты 8 января ударили из минометов по кладбищу на Черниговщине во время захоронения местного жителя.

Источник: "Суспильне"

Детали: Инцидент произошел в селе Гремячи, что в Новгород-Северской общине. Осколками повреждены кресты и могилы. Снаряды попали в старые могилы, на месте образовались воронки. Староста села Андрей Ирха сообщает, что было два прилета по кладбищу.

Реклама:

По его словам, воронки от мин – в 30 метрах от свежей могилы. Он уточнил, что пострадавших нет. 

"Суспильне", ссылаясь на местного жителя, который был свидетелем обстрела, сообщает, что снаряды повредили кресты, некоторые снесло вдребезги. Одна из мин попала в могилу.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черниговская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Черниговская область
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Польские следователи посетили Украину для сбора доказательств военных преступлений РФ с 3D-сканерами
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: