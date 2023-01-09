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Россияне обстреляли похоронную процессию на Черниговщине – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 января 2023, 19:54
Обстрел кладбища на Чернышевщине, Суспильне

Российские оккупанты 8 января ударили из минометов по кладбищу на Черниговщине во время захоронения местного жителя.

Источник: "Суспильне"

Детали: Инцидент произошел в селе Гремячи, что в Новгород-Северской общине. Осколками повреждены кресты и могилы. Снаряды попали в старые могилы, на месте образовались воронки. Староста села Андрей Ирха сообщает, что было два прилета по кладбищу.

По его словам, воронки от мин – в 30 метрах от свежей могилы. Он уточнил, что пострадавших нет. 

"Суспильне", ссылаясь на местного жителя, который был свидетелем обстрела, сообщает, что снаряды повредили кресты, некоторые снесло вдребезги. Одна из мин попала в могилу.

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Темы: Черниговская областьобстрелвойна
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