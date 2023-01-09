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Глава Киевщины проверил оборону области: "Продолжается укрепление рубежей"

Евгений КизиловПонедельник, 9 января 2023, 19:05
Глава Киевщины проверил оборону области: Продолжается укрепление рубежей

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба побывал с рабочей поездкой на оборонительных позициях региона.

Источник: Кулеба в Telegram

Детали: По его словам, в Киевской области продолжается укрепление рубежей обороны и укрепление позиций. В частности он проверил, как обустроены огневые сооружения и блиндажи.

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Прямая речь: "В постоянной коммуникации и плодотворном сотрудничестве с военными. Наращиваем рубежи, обеспечиваем бойцов всем необходимым - техникой, спецсредствами и оснащением. Важно, чтобы наши военные находились в комфортных условиях. Работа продолжается".

Почему это важно: В последнее время появляется все больше новостей, что Россия перебрасывает в Беларусь, которая граничит с Киевщиной, военную технику и солдат.

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Темы: Киевская областьБеларусьвойнаРосcия
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