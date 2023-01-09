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"Под Херсон меня хотят, там ж*па": ГУР опубликовало звонок оккупанта, который бежит с Украины

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 января 2023, 21:17
Иллюстративное фото из открытых источников

Украинская разведка опубликовала перехват звонка оккупанта, которого российское командование планирует отравить под Херсон.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Прямая речь: 

– Не знаю. Там, кажется, нас в Россию вывозят, на переформирование. Там потом под Херсон, говорят…  Вот… И я думаю там бл*ть если в Россию (с выездом в РФ - ред.) все получится, то я бл*ть больше не поеду уже, попытаюсь петлянуть, да там в печенгу сь*бать. В других батальонах бл*ть увольняют по истечению срока контракта. А в этой 200 бригаде них*ра никто не хочет делать. Самая конч*ная бригада… 

Короче, вчера командиру батальона, комбату там, задали ему вопрос "Что насчет увольнения?". Он сказал: "Все решайте через ротного", ну, командира роты.

Как бы пусть поднимают, решают вопрос. Потому что сейчас, если хотят под Херсон закидывать, там вообще, говорят, попа полная.

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Темы: Херсонразведка
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