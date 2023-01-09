Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Под Херсон меня хотят, там ж*па": ГУР опубликовало звонок оккупанта, который бежит с Украины

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 января 2023, 20:17
Под Херсон меня хотят, там ж*па: ГУР опубликовало звонок оккупанта, который бежит с Украины
Иллюстративное фото из открытых источников

Украинская разведка опубликовала перехват звонка оккупанта, которого российское командование планирует отравить под Херсон.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Прямая речь: 

Реклама:

– Не знаю. Там, кажется, нас в Россию вывозят, на переформирование. Там потом под Херсон, говорят…  Вот… И я думаю там бл*ть если в Россию (с выездом в РФ - ред.) все получится, то я бл*ть больше не поеду уже, попытаюсь петлянуть, да там в печенгу сь*бать. В других батальонах бл*ть увольняют по истечению срока контракта. А в этой 200 бригаде них*ра никто не хочет делать. Самая конч*ная бригада… 

Короче, вчера командиру батальона, комбату там, задали ему вопрос "Что насчет увольнения?". Он сказал: "Все решайте через ротного", ну, командира роты.

ВИДЕО ДНЯ

Как бы пусть поднимают, решают вопрос. Потому что сейчас, если хотят под Херсон закидывать, там вообще, говорят, попа полная.

Темы: Херсонразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: