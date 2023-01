Зеленский поговорил с премьером Чехии о дальнейшей помощи и украинской "формуле мира"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Чехии Петром Фиалой, в котором обсуждал с ним дальнейшую поддержку и реализацию предложенной Киевом "формулы мира".

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что поблагодарил Петра Фиалу за поддержку Чехии на уровне Евросоюза во время ее председательства в Совете ЕС в 2022 году, а также рассказал о ситуации на фронте и рисках эскалации со стороны России.

"Мы ценим важную оборонную поддержку и ожидаем ее усиления. Особое внимание уделили украинской "формуле мира", - отметил Владимир Зеленский.

Had a meaningful call with 🇨🇿 PM @P_Fiala. Thanked for supporting 🇺🇦 during @EU2022_CZ. Informed about the situation at the front, the threat of escalation by RF. We appreciate important 🇨🇿 defense support & expect its strengthening. Special attention was paid to 🇺🇦 #PeaceFormula