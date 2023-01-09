Зеленский собирал Ставку: Бахмут, Соледар, Кременная, Сватово – ближайшие перспективы
Понедельник, 9 января 2023, 23:04
Под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили ситуацию на фронте.
Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Провел сегодня очередное заседание Ставки главнокомандующего. Главное внимание – ситуации на Донетчине и Луганщине, именно тех направлениях, которые сейчас являются самыми горячими. Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово - общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается".
Детали: Зеленский отметил, что результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего украинского Донбасса.
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