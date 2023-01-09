Зеленский собирал Ставку: Бахмут, Соледар, Кременная, Сватово – ближайшие перспективы

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили ситуацию на фронте.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Провел сегодня очередное заседание Ставки главнокомандующего. Главное внимание – ситуации на Донетчине и Луганщине, именно тех направлениях, которые сейчас являются самыми горячими. Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово - общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается".

Детали: Зеленский отметил, что результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего украинского Донбасса.