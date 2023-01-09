РФ ударила ракетами по Краматорску: попали в авто с людьми
Понедельник, 9 января 2023, 22:12
Российские оккупанты вечером 9 января нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области, в результате чего погибли два человека в машине, куда попал снаряд.
Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь: "Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми".
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Детали: Он добавил, что погибли два человека, которые находились в машине.