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РФ ударила ракетами по Краматорску: попали в авто с людьми

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 января 2023, 23:12
Краматорск, фото из telegram тимошенко

Российские оккупанты вечером 9 января нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области, в результате чего погибли два человека в машине, куда попал снаряд.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Ракетный удар по городу. Оккупанты попали в проезжую часть и автомобиль с людьми".

Детали: Он добавил, что погибли два человека, которые находились в машине.

 

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Темы: Краматорскжертвыобстрелвойна
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