Белый дом: США имеют гарантированный план поддержки Украины на весь 2023 год

Соединенные Штаты имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом журналистам в понедельник заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что американцы в основном поддерживают Украину, а политики - как республиканцы, так и демократы - опираются на эту поддержку. Поэтому разговоры о том, что по этому вопросу существуют глубокие разногласия, неуместны.

Салливан обратил внимание на статью бывшего госсекретаря США Кондолизы Райз и экс-министра обороны Роберта Гейтса в The Washington Post, где они выступили с призывом немедленно увеличить поддержку для Украины.

"Она (статья) появилась, кажется, в течение 24 часов после того, как Соединенные Штаты объявили о самом большом, самом масштабном, самом влиятельном пакете военной помощи Украине с начала войны на более чем три миллиарда долларов", - напомнил советник Байдена.

Кроме того, добавил он, Конгресс США принял, а президент Джо Байден - подписал закон о бюджете страны на 2023 год с почти 45 миллиардами долларов помощи Украине и союзникам, тогда как Белый дом просил о 37 миллиардах.

"Мы начинаем их (средства) выделять, и я не вижу никаких признаков того, чтобы эти деньги уменьшали или забирали. Итак, наша способность предоставлять ресурсы, чтобы поддержать Украину - как необходимую ей помощь в сфере безопасности, так и экономическую, гуманитарную и энергетическую - является подтвержденной и непоколебимой в течение всего 2023 года", - подчеркнул Салливан, добавив, что за поддержку Украины выступает большинство американцев.