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Обстрелы Сумщины: враг бил по 5 громадам

"Украинская правда"Вторник, 31 января 2023, 23:40
Обстрелы Сумщины: враг бил по 5 громадам
Последствия обстрелов, иллюстративное фото Getty Images

В течение 31 января российские оккупанты совершили обстрелы 5 территориальных громад Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: Как уже сообщалось, около 18.20 враг нанес, вероятно, ракетный удар по Шосткинской громаде, зафиксирован 1 "прилет". Снаряд попал по территории одного из предприятий в городе Шостка, есть раненые мирные жители и разрушения.

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По территории Краснопольской громады россияне с самого утра били из минометов, зафиксирован 21 "прилет".

На Юнаковскую громаду вражеский БпЛА сбросил 2 взрывных устройства.

Белопольскую громаду противник обстреливал из артиллерии (1 "прилет") и минометов (11 "прилетов").

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На территории Середино-Будской громады зафиксирован минометный обстрел, было 7 "прилетов".  

Кроме Шосткинской громады, во всех остальных случаях обошлось без последствий.

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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