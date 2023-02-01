Обстрелы Сумщины: враг бил по 5 громадам
В течение 31 января российские оккупанты совершили обстрелы 5 территориальных громад Сумской области.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: Как уже сообщалось, около 18.20 враг нанес, вероятно, ракетный удар по Шосткинской громаде, зафиксирован 1 "прилет". Снаряд попал по территории одного из предприятий в городе Шостка, есть раненые мирные жители и разрушения.
По территории Краснопольской громады россияне с самого утра били из минометов, зафиксирован 21 "прилет".
На Юнаковскую громаду вражеский БпЛА сбросил 2 взрывных устройства.
Белопольскую громаду противник обстреливал из артиллерии (1 "прилет") и минометов (11 "прилетов").
На территории Середино-Будской громады зафиксирован минометный обстрел, было 7 "прилетов".
Кроме Шосткинской громады, во всех остальных случаях обошлось без последствий.