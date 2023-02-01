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Премьер Эстонии показала гигантскую скульптуру Зеленского в стиле статуи Свободы

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 11:41

В Эстонии создали гигантскую скульптуру Владимира Зеленского в стиле статуи Свободы - об этом стало известно после визита эстонского премьера в тематический парк в городе Тырва.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава эстонского правительства Кая Каллас опубликовала в своем Instagram фото, на котором она рассматривает песчаную скульптуру Владимира Зеленского значительных размеров, выполненную в стиле статуи Свободы.

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Допис, поширений Kaja Kallas (@kajakallas)

"Признаки поддержки Украины со стороны эстонского народа есть по всей стране - люди плетут защитные сетки, делают окопные свечи, помогают другим способом. Община города Тырва создала Парк Свободы, в котором расположена гигантская песчаная скульптура президента Украины Зеленского", - сообщила Каллас в заметке.

По ее словам, парк жители Тарвы открыли в июне 2022 года и пообещали, что статуя будет стоять до победы Украины.

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В конце января Каллас приняла участие в плетении маскировочных сеток для украинских военных, отметив, что каждый может помочь Украине победить в войне.

В августе президент Эстонии Алар Карис с командой также присоединился к плетению маскировочных сеток для украинских военных. 

Темы: ЗеленскийЭстония
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