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Британию охватила самая массовая забастовка за последнее десятилетие

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 12:21

В среду в Британии проходит крупнейшая скоординированная забастовка за последнее поколение, повлекшая перебои в функционировании многих сфер. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Массовые забастовки по всей стране привели к закрытию школ, остановке большинства железнодорожных сообщений, а военные были приведены в готовность, чтобы помочь проводить пограничные проверки.

Ожидается, что в среду будут бастовать около 300 тысяч учителей. Они являются самой большой группой бастующих в рамках более широкой акции, в которой участвуют 500 тысяч человек, что является самым высоким показателем по крайней мере за последние десять лет.

В британском профсоюзе работников образования объяснили, что у учителей нет другого выбора, кроме забастовки, поскольку из-за низкой заработной платы большое количество учителей уходит из профессии, а те, кто остаются, сталкиваются с трудностями.

В условиях инфляции, превышающей 10% - самый высокий уровень за последние четыре десятилетия - в Британии в последние месяцы прошла волна забастовок в различных секторах, включая работников здравоохранения и транспорта, работников складов Amazon и почтовых работников Королевской почты.

В среду министр образования Джиллиан Киган заявила, что требования значительного повышения заработной платы лишь подтолкнут инфляцию.

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"Мы не можем позволить себе повысить зарплаты одной части работников, что приведет к росту инфляции, и ухудшит положение всех остальных. Это экономически неразумно", - сказала она.

Забастовки могут оказать негативное политическое влияние на правительство премьер-министра Риши Сунака. Его Консервативная партия отстает от оппозиционной Лейбористской партии примерно на 25 процентных пунктов, и опросы показывают, что общественность считает, что правительство плохо справилось с забастовками.

31 января более 10 тысяч человек протестовали в Брюсселе с требованием улучшить условия труда и повысить зарплаты в секторе ухода за людьми, который особенно сильно пострадал во время пандемии COVID-19.

Во Франции во вторник состоялась вторая общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которая нарушила работу французских электростанций, общественного транспорта и школ.

Темы: Великобританиямитинги
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