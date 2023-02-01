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В Европарламенте предложили создать "Интеграционный Рамштайн" для вступления Украины в ЕС

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 13:09

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс предложил создать новый формат, который будет работать над интеграцией в ЕС Украины и других стран наподобие формата "Рамштайн".

Об этом говорится в его статье на сайте фракции Европейской народной партии, сообщает "Европейская правда".

"Когда мы поняли, что поставки оружия в Украину являются нашим стратегическим интересом, мы создали "Военный Рамштайн". Сейчас совершенно очевидно, что для будущего европейской геополитической безопасности нам также необходимо без промедлений создать "Интеграционный Рамштайн" или "Рамштайн расширения", - говорится в статье.

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Кубилюс отметил, что геополитическая интеграция Украины на Запад не менее важна, чем танки Leopard или Abrams для обороны Украины.

"Нам нужна стратегия, которую я называю стратегией "Сила расширения и расширения силы демократии". И она должна охватывать не только Украину, но и другие страны Восточного партнерства, а также западнобалканский регион. На Западе, когда мы хотим чего-то достичь, мы умеем консолидировать свою политическую волю", - отметил евродепутат.

Он добавил, что Путин борется против такой геополитической перспективы интеграции Украины, потому что боится успеха Украины. "Он боится, что такой вдохновляющий пример может разрушить кремлевский режим. Именно поэтому нам нужно иметь стратегию того, как не позволить Путину победить в его стратегии противодействия интеграции Украины", - написал Кубилюс.

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Как известно, Кубилюс также предлагал масштабный план восстановления Украины. Подробнее об этом - в его статье План восстановления вместе с членством: каким должно быть послевоенное восстановление Украины.

Темы: РамштайнУкраинаевроинтеграцияЕвропарламент
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