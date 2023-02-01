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"Выполняем задание президента": глава СБУ объяснил массовые обыски и обещает продолжение

Валентина РоманенкоСреда, 1 февраля 2023, 15:08
Василий Малюк. фото СБУ

Служба безопасности Украины отмечает, что масштабные оперативно-следственные мероприятия, проводимые силовиками 1 февраля, направлены на борьбу с внутренним врагом.

Источник: глава СБУ Василий Малюк, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: По словам Малюка, речь идет об отработке лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных областях: предателей Украины и агентов российских спецслужб; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса.

В этот день в рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел.

СБУ обещает постепенно информировать общество о результатах следственных действий и в ближайшие дни.

Прямая речь: "Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу.

И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, который осмеливается вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал уже "сегодня" увольнение всего руководящего состава таможенной службы, а также посадки весной.
  • 1 февраля стало известно о ряде обысков, проводимых СБУ и ГБР и объявления о подозрении. В частности, речь идет об обысках в столичной налоговой, у олигарха Игоря Коломойского по "Укрнафте", у экс-главы МВД Арсена Авакова, у застройщика, нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.
  • Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
  • 23 января Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.

Темы: обыскиСБУ
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