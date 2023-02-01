Комиссия просит общественность присылать "компромат" на кандидатов в директоры НАБУ
Комиссия, которая проводит конкурс на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро, просит граждан присылать любую информацию о кандидатах, которая может свидетельствовать об их недобропорядочности.
Источник: сообщение НАБУ
Детали: Сейчас идет проверка кандидатов на должность директора НАБУ на соответствие критерию добродетели.
Дословно: "Комиссия призывает общественность подавать любую информацию, которая может свидетельствовать о нарушении или несоответствии кандидатом критерию добродетели на адрес электронной почты sc.nabu@gmail.com".
Детали: Критерий добропорядочности оценивается на основе проверки информации по следующим компонентам:
соответствие доходов расходам и имуществу, надлежащее декларирование;
образ жизни (соответствие образа жизни кандидата и членов его семьи задекларированным доходам);
профессиональная этика;
политическая нейтральность (невхождение кандидата в любой промежуток времени в течение последних пяти лет в состав руководящих органов любой политической партии);
другие нарушения добропорядочности (например, нарушение правил профессиональной этики, наличие признаков академической недобропорядочности (плагиат и т.д.), случаи неурегулированного конфликта интересов).
Предыстория:
- 16 января комиссия по отбору кандидатов на директора Национального антикоррупционного бюро Украины после тестирования общих способностей оставила 22 кандидатов из 50 допущенных к тестированию.