Комиссия просит общественность присылать "компромат" на кандидатов в директоры НАБУ

Комиссия, которая проводит конкурс на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро, просит граждан присылать любую информацию о кандидатах, которая может свидетельствовать об их недобропорядочности.

Источник: сообщение НАБУ

Детали: Сейчас идет проверка кандидатов на должность директора НАБУ на соответствие критерию добродетели.

Дословно: "Комиссия призывает общественность подавать любую информацию, которая может свидетельствовать о нарушении или несоответствии кандидатом критерию добродетели на адрес электронной почты sc.nabu@gmail.com".

Детали: Критерий добропорядочности оценивается на основе проверки информации по следующим компонентам:

соответствие доходов расходам и имуществу, надлежащее декларирование;

образ жизни (соответствие образа жизни кандидата и членов его семьи задекларированным доходам);

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профессиональная этика;

политическая нейтральность (невхождение кандидата в любой промежуток времени в течение последних пяти лет в состав руководящих органов любой политической партии);

другие нарушения добропорядочности (например, нарушение правил профессиональной этики, наличие признаков академической недобропорядочности (плагиат и т.д.), случаи неурегулированного конфликта интересов).

Предыстория: