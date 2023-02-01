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Комиссия просит общественность присылать "компромат" на кандидатов в директоры НАБУ

Александр ШумилинСреда, 1 февраля 2023, 14:56
Комиссия просит общественность присылать компромат на кандидатов в директоры НАБУ
Фото: "Слово і діло"

Комиссия, которая проводит конкурс на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро, просит граждан присылать любую информацию о кандидатах, которая может свидетельствовать об их недобропорядочности.  

Источник: сообщение НАБУ

Детали: Сейчас идет проверка кандидатов на должность директора НАБУ на соответствие критерию добродетели.

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Дословно: "Комиссия призывает общественность подавать любую информацию, которая может свидетельствовать о нарушении или несоответствии кандидатом критерию добродетели на адрес электронной почты sc.nabu@gmail.com".

Детали: Критерий добропорядочности оценивается на основе проверки информации по следующим компонентам:

соответствие доходов расходам и имуществу, надлежащее декларирование;

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образ жизни (соответствие образа жизни кандидата и членов его семьи задекларированным доходам);

профессиональная этика;

политическая нейтральность (невхождение кандидата в любой промежуток времени в течение последних пяти лет в состав руководящих органов любой политической партии);

другие нарушения добропорядочности (например, нарушение правил профессиональной этики, наличие признаков академической недобропорядочности (плагиат и т.д.), случаи неурегулированного конфликта интересов).

Предыстория:

  • 16 января комиссия по отбору кандидатов на директора Национального антикоррупционного бюро Украины после тестирования общих способностей оставила 22 кандидатов из 50 допущенных к тестированию.

Темы: НАБУ
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