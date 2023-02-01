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В Киеве был аномально теплый январь: 16 температурных рекордов

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 февраля 2023, 15:58
Иллюстративное фото из открытых источников

В Киеве в январе климатологи зафиксировали 16 температурных рекордов – этот месяц вошел в десятку самых теплых с 1881 года. 

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского 

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции ЦГО имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года. 

За месяц климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов".

Детали: Сообщается, что холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура снизилась под утро до -10,0°С, а теплее всего - 1 и 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +13,2°С, установив таким образом температурные рекорды. Эти дни января стали самыми теплыми за 143 года наблюдений в Киеве.

Кроме того, нынешний январь занял 20 позицию в рейтинге самых сухих. В частности, на проспекте Науки осадков выпало всего 19 мм или 51% климатической нормы.

 

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Темы: Киевпогода
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