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Путин требует от Минобороны помешать обстрелам регионов РФ и Крыма

"Украинская правда"Среда, 1 февраля 2023, 16:59
Фото: Associated Press

Президент России Владимир Путин назвал остановку обстрелов российских регионов и оккупированного Крыма "приоритетной задачей", а также обратил внимание, что за это отвечает Минобороны РФ.

Источник: РИА Новости 

Прямая речь: "Приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов (оккупированного Крыма, а также Белгородской, Брянской и Курской областей - ред.), но это дело уже военного ведомства". 

Детали: Кроме того, президент страны-агрессора призвал "вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения", а также отремонтировать или возместить потерю имущества россиян "быстро и эффективно".

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Темы: ПутинМинобороныРосcияобстрел
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