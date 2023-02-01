Путин требует от Минобороны помешать обстрелам регионов РФ и Крыма

Президент России Владимир Путин назвал остановку обстрелов российских регионов и оккупированного Крыма "приоритетной задачей", а также обратил внимание, что за это отвечает Минобороны РФ.

Источник: РИА Новости

Прямая речь: "Приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов (оккупированного Крыма, а также Белгородской, Брянской и Курской областей - ред.), но это дело уже военного ведомства".

Реклама:

Детали: Кроме того, президент страны-агрессора призвал "вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения", а также отремонтировать или возместить потерю имущества россиян "быстро и эффективно".